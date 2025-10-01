Haberler

Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Sumud Filosu'na Saldırı Barbarcadır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınayarak, bu eylemin tüm insanlığa karşı bir düşmanlık olduğunu ifade etti. Çelik, Sumud Filosu'nun Gazze halkına destek olmak için önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır." ifadelerini kullandı.

Çelik NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Sumud Filosu'nun insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biri olduğu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
