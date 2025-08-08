Ömer Çelik'ten Netanyahu'nun Gazze İşgali İçin Sert Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Gazze'yi işgal kararını 'lanetli' olarak nitelendirirken, dünya genelinde birlik çağrısı yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'yi işgal etme kararı lanetli bir karardır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'yi işgal etme kararı lanetli bir karardır. Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir. Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
