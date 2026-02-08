Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik paylaşımla ilgili soruşturma; şüpheliye gözaltı (5)

ÖMER ÇELİK: NEFRET SÖYLEMİNİ LANETLİYORUZ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olayla ilgili sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'e en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Başkanımıza dönük zehirli dili kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Nefret diline karşı her kesimden ve görüşten kadın vatandaşlarımızın ortak hassasiyeti ayrıca kıymetlidir. Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız. İyi Parti'nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz" dedi.