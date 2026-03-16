Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını kınadı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını kınayarak, Müslümanların namaz kılmasının engellenmesini barbarlık olarak nitelendirdi ve dünyanın ortak mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını kınayarak, "Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir. İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
