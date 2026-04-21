AK Parti Sözcüsü Çelik, Kerkük Valisi olarak seçilen Ağa'yı tebrik etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kerkük Valisi olarak seçilen Ağa'yı görevine başlaması vesilesiyle tebrik ederek, "Irak'ın tamamında ve Kerkük'te bulunan tüm kardeş unsurlara selamlarımızı iletiyoruz ve hepsi için refah, huzur ve güvenlik diliyoruz." ifadelerini kullandı.