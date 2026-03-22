AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'da çöken binaya ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih'te çöken binaya ilişkin yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarına destek veren ekipler için şükranlarını ifade etti ve kurtarılan vatandaşlar için dualarını iletti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih'te çöken binaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kalbimiz ve dualarımız enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'un Fatih ilçesinde çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimiz ve dualarımız İstanbul Fatih'te çöken binada enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber. Canla başla çalışan kurtarma ekiplerine şükran borçluyuz. Tüm vatandaşlarımıza salimen kavuşmayı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA