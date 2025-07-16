Ömer Çelik'ten İsrail'in Suriye'ye Saldırılarına Sert Tepki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına şiddetle karşı çıktıklarını belirtti. Çelik, Yemen'in toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
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