Ömer Çelik'ten İsrail'in İran'a Saldırısına Sert Kınama

Ömer Çelik'ten İsrail'in İran'a Saldırısına Sert Kınama
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in İran'a yaptığı saldırıyı güçlü bir şekilde kınayarak, uluslararası toplumun bu saldırganlığa karşı somut tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın, Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail'in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapması, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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