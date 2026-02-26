AK Parti Sözcüsü Çelik, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "26 Şubat 1992'de Hocalı'da katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Can Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır." ifadelerine yer verdi.