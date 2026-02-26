Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden Azerbaycanlıları unutmadıklarını belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "26 Şubat 1992'de Hocalı'da katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Can Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi

Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Örümcek adam değil! Haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendiler

Vatandaşlar haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendi
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol