AK Parti'den CHP'ye Tepki: 'Sistematik Hedef Gösterme Kabul Edilemez'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP yöneticilerinin yargı ve güvenlik güçlerine yönelik sistematik saldırılarını kınayarak, eleştirinin siyasetin konusu olduğunu ancak hakaretin ve hedef göstermenin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. 'Saldırganlık' bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir" ifadelerini kullandı.

