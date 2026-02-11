Haberler

Ömer Çelik'ten CHP'ye kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarının yemin etmesini engellemeye çalışmasını demokrasiye saldırı olarak nitelendirerek bu tutumu kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis'e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz. Demokratik ilkeleri ve Meclis'in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir. CHP'nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir. CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

