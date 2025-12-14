Haberler

AK Parti'den Avustralya'daki Terör Saldırısına Kınama

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Avustralya'daki terör saldırısını lanetleyerek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve terörle mücadelede dayanışma vurgusu yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Avustralya'daki terör saldırısına ilişkin, "Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

