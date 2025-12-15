AK Parti Sözcüsü Çelik, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutladı ve kültürel mirası koruma mesajı verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutladı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günümüz kutlu olsun. Kültürel mirasımızı koruyarak geleceğe yürüyoruz. Güçlü bir geleceğe imza atmak için hafızamızdan güç alarak çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika