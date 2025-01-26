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Ömer Çelik: Olayların Sebeplerinin Aydınlatılması Gerekiyor

Ömer Çelik: Olayların Sebeplerinin Aydınlatılması Gerekiyor
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, son günlerde yaşanan faciaların ardından olayların sebeplerinin aydınlatılması ve faillerinin bulunması gerektiğini ifade etti. Çelik, AK Parti kadın kolları kongresinde yaptığı konuşmada, demokrasi mücadelesinde kadınların önemine değindi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde üst üste facialar yaşandığını çok canın yaşamını yitirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ve partimizin iradesi nettir. Bütün bu olayların sebeplerinin aydınlatılması ve faillerinin bulunup ortaya çıkartılmasını sağlayacağız" dedi.

Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde, Adana AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 vatandaşın ve Konya'da apartmanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 2 vatandaşın yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, "Geçtiğimiz günlerde üst üste gelen ve hepimizi kahreden bir takım olaylar meydana geldi. Bu faciada pek çok kardeşimizi kaybettik. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Cumhurbaşkanımızın AK Partimizin iradesi nettir. Bütün bu olayların sebeplerinin aydınlatılması ve faillerinin bulunup ortaya çıkmasını sağlayacağız. Şeffaf bir biçimde bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Biz kaybettiğimiz canların tarafındayız" şeklinde konuştu.

Çelik, Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin bir taraftan da kadınların verdiği hak mücadelesi olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin demokrasisi güçlü olsun Türkiye hukuk devleti güçlü olsun Türkiye çocukları için gençler için daha iyi bir yerde olsun diye Erzurum'da da Kars'ta da kadınlarımız vardı. O sebeple 15 Temmuz gecesi de darbeci alçakların tankının tüfeğinin üzerine yürürken en önde kadınlarımız vardı" diye konuştu.

Çelik, şöyle devam etti:

"İşte bizim hareketimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi siyaseti iyileştirmek için siyaseti güzelleştirmek için siyaseti insani bir değer haline getirmek için siyasete kadın eli değmesi sağlanmıştır. 2002'den beri bu yol arkadaşlarımızla yürüyoruz. AK kadınların Adana'da geri kaldığı bir gün görmedim. Başarısız kaldığı bir gün görmedim. Yorulduğu bir gün görmedim." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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