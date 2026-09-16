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Ömer Çelik: Mekke-i Mükerreme’ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir

Ömer Çelik: Mekke-i Mükerreme’ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mekke’yi hedef alan insansız hava saldırı girişimini lanetliyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Mekke'yi hedef alan insansız hava saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Mekke'yi hedef alan insansız hava saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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