AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "kol uçuşu" ile ilke imza atan KIZILELMA için tebrik mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Bayraktar KIZILELMA'nın iki insansız savaş uçağının otonom yakın kol uçuşu gerçekleştirerek tarihe geçtiğini duyurdu ve emeği geçenleri tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmesi dolayısıyla emeği geçenleri tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın zorluklarla ve belirsizliklerle dolu olduğu bir dönemde, Türkiye kendi rotasını çizen nadir ülkelerden biri. Her bir 'ilk' dünyadaki kötülüğe ülkemizden verilmiş bir cevaptır. İradeyi milim şaşmadan takip edenlere, emeği geçenlere tebrikler."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika
