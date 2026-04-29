Okul saldırıları ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM'de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları risklerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması için kurulan komisyon toplandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olaylarını ve dijital riskleri araştırmak için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edilmişti. TBMM Genel Kurulu'nda üye seçimi yapılmıştı. Bugün de Araştırma Komisyonu, Divan üyelerini seçmek üzere toplandı. Komisyon başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi. - ANKARA

