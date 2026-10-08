Oğuzhan İnce, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları başkanı oldu.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığına, Ali Göktekin'in istifasıyla boşalan göreve Oğuzhan İnce atandı. İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, atamanın Yusuf İbiş'in tensipleriyle yapıldığını belirterek İnce'yi tebrik etti, Göktekin'e teşekkür etti.
Ak Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Oğuzhan İnce atandı.
Ali Göktekin'in istifasıyla boşalan AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Oğuzhan İnce getirildi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Yusuf İbiş'in tensipleriyle Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atanan Oğuzhan İnce başkanımızı tebrik ediyor, görevi devreden Ali Göktekin'e hizmetleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.