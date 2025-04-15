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Öğretmen atamamaları için heyecanlandıran kulis! Bakanlıklar sayı konusunda anlaştı

Öğretmen atamamaları için heyecanlandıran kulis! Bakanlıklar sayı konusunda anlaştı
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Öğretmenlerin gözü kulağı Kabine toplantısından gelecek haberde. Bugün toplanacak Kabine öncesi kulislere göre bakanlıklar 30 bin öğretmen ataması için anlaştı. Konu bugün kabinede ele alınıp rakam netleştirilecek. Son sözü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinede ekonomik, siyasi ve uluslararası gündeme ilişkin iç ve dış politikadaki kritik başlıklar ele alınacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI MASAYA YATIRILACAK

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında yapılacak kabine toplantısı öncesi kulislere yansıyan bir bilgi ise gündem yarattı. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; öğretmen atamalarının kritik kabinede masaya yatırılması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN ORTAK NOKTA BULUNDU

Bakanlıkların 30 bin öğretmen ataması için ortak noktada buluştuğu belirtilirken; konu bugün Kabine'de ele alınıp rakam netleştirilecek. Son sözü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

İBB, GAZZE, TERÖRSÜZ TÜRKİYE DE MASADA

Ayrıca Kabine'nin gündeminde yine 'Terörsüz Türkiye' için atılan ve atılması planlanan adımlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durum olacak.

Ukrayna-Rusya savaşı ile yaşanan son gelişmelerin de ele alınması beklenen kabine toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının da masayada olacağı öğrenildi.

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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