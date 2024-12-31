Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia

Dem Parti heyeti ileterör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan arasındaki görüşmenin yankıları sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

ÖCALAN'I İMRALI'DA KİM TOKATLADI?

Düzenlediği basın toplantısında Öcalan'a seslenen Özdağ, "Bak Abdullah sen hayatında ilk tokadı siyasal bilgiler fakültesinin merdivenlerinden inerken yedin. İkinci tokadı İmralı'da kimden ve neden yediğini de biliyorum" dedi.