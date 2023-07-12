OCAK Partisi'nin Balıkesir İl Başkanlığına Çetin Yoldaş Getirildi

Ocak Partisi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ocak Partisi İl Başkanlığı görevine Çetin Yoldaş getirildi. Yoldaş, görev belgesini Ocak partisi teşkilat başkanından aldı. İl Başkanı Çetin Yoldaş ile hatıra fotoğrafı çektiren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ocak Partisi'nin yurt dışına atamalar yapılacağı duyurdu. Canpolat, 'Biz Ocak Partisi olarak, her kesimden herkesin ocağı olacağız. Bizimle bu yolda, bu davada yer almak isteyen kardeşlerimize kapımız açıktır. Yerli ve milli bir duruş bizim önemli bir kırmızı çizgimizdir' dedi.