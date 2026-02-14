Haberler

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Güncelleme:
Ocak ayında yayımlanan 14 genel seçim anketinin ortalamasında CHP yüzde 32,5 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 31,7 ile ikinci oldu; iki parti arasındaki fark 1 puanın altında kaldı.

  • Ocak ayında yapılan 14 genel seçim anketinin ortalamasına göre CHP %32,5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.
  • AK Parti %31,7 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, iki parti arasındaki fark 0,8 puan olarak hesaplandı.
  • DEM Parti %8,4, MHP %7,0 ve İYİ Parti %5,2 oy oranlarıyla sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

Ocak ayında kamuoyuyla paylaşılan 14 genel seçim anketinin ortalaması yayımlandı. Farklı araştırma şirketlerinin sonuçlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan tabloda partilerin oy oranları dikkat çekti.

CHP ZİRVEDE, AK PARTİ YAKIN TAKİPTE

Ortalama sonuçlara göre CHP yüzde 32,5 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti ise yüzde 31,7 ile ikinci sırada konumlandı. İki parti arasındaki fark 0,8 puan olarak hesaplandı. DEM Parti yüzde 8,4 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 7,0 oranında göründü. İYİ Parti'nin ortalaması yüzde 5,2 olarak açıklandı.

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

DİĞER PARTİLERİN ORANLARI

Zafer Partisi yüzde 3,6, Anahtar Parti (ANP) yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9, Saadet Partisi yüzde 1,8 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,2 oranında ölçüldü. "Diğer" partilerin toplamı ise yüzde 2,6 olarak kaydedildi.

14 ŞİRKETİN VERİLERİ KULLANILDI

Ortalama; ALF, Ankara Creative Strategy, Areda Survey, ASAL, DİEN, GENAR, Gezici, Gündemar, İVEM, KONTAK, Optimar, Refleks Veri, SONAR ve THEMIS araştırma şirketlerinin Ocak ayında yayımladığı anketler baz alınarak oluşturuldu.

