Obama'dan Trump'ın 'darbe' suçlamasına yanıt

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Obama'ya yönelik ülkeye ihanet ve darbe suçlamalarına cevap vererek, "Bu tuhaf suçlamalar hem saçma hem de dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik cılız bir çabadır" dedi.

TRUMP'IN "DARBE" SUÇLAMASINA OBAMA'DAN YANIT

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump'ın hakkındaki "ihanet" ve "darbe" suçlamalarına ofisi aracılığıyla cevap verdi. Obama'nın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi tarafından yayımlanan belgenin, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık Seçimlerini etkilemeye çalıştığı ancak oyları manipüle edemediği yönündeki genel kabulün geçerliliğini ortadan kaldırmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçen hafta yayımlanan belgede, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığı ancak herhangi bir oyu manipüle etmekte başarılı olamadığı yönündeki yaygın kabul gören çıkarımın aksini kanıtlayan hiçbir şey bulunmuyor" denildi.

"DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEYE YÖNELİK CILIZ BİR ÇABA"

Trump'ın bugün Beyaz Saray'daki basın toplantısı sırasında Obama'ya yönelttiği ağır suçlamalara da değinilen açıklamada, "Bu tuhaf suçlamalar hem saçma hem de dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik cılız bir çabadır" denildi.