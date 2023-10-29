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Nusaybin'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

Nusaybin ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Kaymakam, Belediye Başkan Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer yetkililerin katıldığı yürüyüşte Türk bayrakları taşındı ve Yüzüncü Yıl Marşı okundu. Yürüyüş, İnanç Parkı'nda sona erdi.