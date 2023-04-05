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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki Açıklaması

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Her sene özellikle ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırıların uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulması çağrısında bulunan Kurtulmuş, "Dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Politika

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