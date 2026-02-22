Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu ve taraftarlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
