TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu ve taraftarlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı