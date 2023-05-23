Numan Kurtulmuş: Seçim Tayyip Erdoğan ile Türkiye ekseni arasında geçiyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yaptığı açıklamada, seçimin Türkiye ekseni arasında geçtiğini belirterek, Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yerli ve milli eksenini tahkim etmek istediğini, Kılıçdaroğlu'nun ise Türkiye'yi Avrupa'yla hizalayacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin, "Bir tarafta dış politikada ' Türkiye ekseni' diyerek Türkiye'nin yerli, milli eksenini tahkim etmek isteyen Tayyip Erdoğan var, diğer tarafta 'Biz Türkiye'yi Avrupa'yla hizalayacağız.' diyerek elin gazetelerine demeç veren Kılıçdaroğlu var." değerlendirmesinde bulundu.

Esenler'de sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı'nın her alanda daha ileriye gitmek demek olduğunu vurgulayarak, sonraki nesillere çok daha güçlü, itibarlı, sözünün tesiri güçlü olan bir Türkiye bırakacaklarını söyledi.

Türkiye'nin yaşadığı 28 Şubat, 27 Nisan, 15 Temmuz gibi olağanüstü dönem denemelerine milletin sonuna kadar direndiğini kaydeden Kurtulmuş, bin yıl sürecek denilen 28 Şubat'ın yerinde yeller estiğini ve o döneme ait kimsenin kalmadığını ifade etti.

Kurtulmuş, 27 Nisan'da muhtıra verenlerin, karşılarında kaya gibi dik duracak bir hükümet görmeyi ummadıklarını dile getirerek, "'Siz kimsiniz de bu muhtırayı veriyorsunuz.' dendiği zaman pıllarını pırtılarını toplayarak onlar da gerisin geriye gittiler. Bu millet darbeler, muhtıralar, olağanüstü dönemleri geride bıraktı. Vesayeti sonlandırdı. Tarihin çöplüğüne onları gönderdi ve onun için şimdi güvenerek ileriye doğru yürüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki maçlı bir kupa finali gibi olduğunu ve ilk maçı aldıklarını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci maç henüz bitmedi. Onu da aldıktan sonra kupa finalini alacağız. Rehavete kapılmak yok. İnşallah rekor oyla Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz. Adamları görüyorsunuz. Daha seçim akşamı sandıkların açılması bitmeden hemen algı operasyonlarına giriyorlar. İstanbul'da belediye başkanlığı yapmayan sözde belediye başkanı, televizyonlara kalkıp diyor ki, 'Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı'dır.' O anda kendisi de biliyor, elinde rakamlar var. O rakamlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun geriden nal topladığını biliyor. Şimdi öyle bir oranla Tayyip Erdoğan seçilsin ki bunların televizyonlara çıkacak yüzü de kalmasın."

Kurtulmuş, Orta Doğu'daki terörün sadece terör örgütlerinin işi değil, burayı bölüp parçalamak isteyen emperyalist devletlerin projesi olduğuna dikkati çekerek, "Buna karşı çıkan bir Tayyip Erdoğan'la, 'PYD, YPG bize zarar verecek bir örgüt mü?' diyebilecek kadar terör meselesini anlamamış bir Kılıçdaroğlu vardır. Bir tarafta dış politikada 'Türkiye ekseni' diyerek Türkiye'nin yerli, milli eksenini tahkim etmek isteyen Tayyip Erdoğan var, diğer tarafta 'Biz Türkiye'yi Avrupa'yla hizalayacağız.' diyerek elin gazetelerine demeç veren Kılıçdaroğlu var." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a, buradaki programında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da eşlik etti.