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Numan Kurtulmuş, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinde temaslarda bulundu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinde temaslarda bulundu. Valilikte Vali Seddar Yavuz'dan bilgi alan ve Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'den de faaliyetler hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Malatya'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, Malatya Valiliğine gelişinde Vali Seddar Yavuz tarafından karşılandı. Polis tören mangasını selamlayan Kurtulmuş'a, çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Yavuz'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Valilik ziyaretinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesine geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra belediyenin faaliyetleri hakkında Er'den bilgi aldı, çalışmalarında kendisine başarılar diledi.

Kaynak: AA
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