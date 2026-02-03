Haberler

Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby'in tecavüz dahil farklı suçlamalarla yargılandığı dava başladı

Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby'in tecavüz dahil farklı suçlamalarla yargılandığı dava başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz ve şiddet dahil 38 suçlamayla yargılanmaya başlandı. Dava Oslo'da, uluslararası medyanın yoğun ilgisi altında devam ediyor.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby'in tecavüz de dahil olmak üzere 38 farklı suçlamayla yargılandığı dava, başkent Oslo'da başladı.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby'in 4 kadına tecavüz, eski kız arkadaşlarına şiddet, esrar taşıma, ölüm tehditleri dahil 38 ayrı suçlamayla yargılandığı dava, yerel saatle 09.30'da Oslo'da başladı. Hoiby, mahkeme salonunda yerini aldı. Hakim, davanın uluslararası medya tarafından yoğun ilgi görmesi nedeniyle İngilizce hitap etti. Hakim, duruşma salonunda kayıt yapmanın ve fotoğraf çekmenin yasak olduğunu belirterek bazı ifadelerin kapalı kapılar ardında dinleneceğini ifade etti. Hoiby, 2018, 2023 ve 2024 yıllarında uyurken veya sarhoş halde baygın yatarken 4 kadına tecavüz ettiği yönündeki suçlamaları reddetti. 19 Mart'a kadar sürecek davada 7 mağdurun ifade vermesi beklenirken, Hoiby'nin suçlu bulunması halinde 16 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği öğrenildi.

Hoiby'nin geçtiğimiz pazar akşamı saldırı, bıçakla tehdit ve uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, yeniden suç işleme riski bulunduğu belirtilerek 4 hafta süreyle gözaltında tutulmasına karar verilmişti.

Hoiby'nin herhangi bir kraliyet unvanı veya resmi görevi bulunmuyor. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı

Ülkede 'Epstein' depremi! Aklanana kadar görevini yapamayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha