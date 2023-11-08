Nizip İlçe Kaymakamı Kurumları Ziyaret Etti

Nizip İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, ilçedeki kurumlara ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve desteklerin çiftçilere duyurulması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Nizip İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, ilçedeki kurumlara ziyaret etti.

Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nü ziyaret eden Uğurlu, ilçedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Uğurlu, devlet tarafından verilen desteklerin çiftçiye duyurulması noktasında yetkililerden hassasiyet göstermelerini istedi.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı, Halk Sağlığı İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü'nü ziyaret eden Uğurlu, kurumların yürüttüğü işler hakkında bilgi aldı.

Kurum amirlerine vatandaşlara en iyi hizmetin verilebilmesi için gayret gösteren personellere teşekkür eden Uğurlu, personellerle bir süre sohbet etti.