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Niğde'de 30 hasta ve yatağa bağlı seçmen evlerinde oy kullandı

Niğde'de 30 hasta ve yatağa bağlı seçmen evlerinde oy kullandı

Politika Haberleri

Niğde'de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 30 hasta ve yatağa bağlı seçmen, evlerine getirilen seyyar sandıkta oylarını kullandı. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan Niğde'de 30 seçmen evinde oy kullanma talebi kabul edildi.

NİĞDE'de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 30 hasta ve yatağa bağlı seçmen, evlerine getirilen seyyar sandıkta oylarını kullandı.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan Niğde'de 30 seçmen evinde oy kullanma talebi kabul edildi. Bugün görevliler, seyyar sandıkla bu seçmenlerin evlerine sırayla gitti. Yatağa bağlı seçmenler, yataklarında oy pusularına tercihlerini yapıp, sandığa zarflarını attı. Sandık Kurul Başkanı ve üyelerinin eşlik ettiği seyyar sandıkta oy kullanan seçmenler, sonuçların memlekete ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Politika

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