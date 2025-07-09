Netanyahu ve Trump'tan Rehineler Üzerine Görüşme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile bu hafta içinde ikinci kez gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Rehinelerimizin serbest bırakılmasına yönelik çabalara odaklandık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta içinde ikinci kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Beyaz Saray'da yapılan ikinci görüşmedenin ana gündem maddesi Gazze oldu. TSİ 00.00 sıralarında Beyaz Saray'a gelen Netanyahu'nun Trump'la görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Beyaz Saray'da Başkan Trump ile bir görüşme daha gerçekleştirdim ve ardından Başkan Yardımcısı Vance ile kısa bir toplantı yaptım. Rehinelerimizin serbest bırakılmasına yönelik çabalara odaklandık" ifadelerini kullandı.

"Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız" diyen Netanyahu bu hedeflerini, "Canlı ve cansız tüm rehinelerimizin serbest bırakılması, Hamas'ın askeri ve hükümet kapasitesinin ortadan kaldırılması ve böylece Gazze'nin İsrail için bir tehdit olmaktan çıkması" olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran'a karşı elde ettiğimiz büyük zaferin sonuçlarını ve olasılıklarını da görüştük. Burada barış çemberini genişletmek, İbrahim Anlaşmaları'nı genişletmek için fırsatlar ortaya çıkıyor. Bu konuda tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Mesajında Başkan Trump'a da İsrail'e verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Netanyahu, "Orta Doğu'ya ve İsrail Devleti'ne büyük bir gelecek getirmek için gösterdiğimiz ortak çaba için takdirlerinizi ifade ettim" dedi. - WASHINGTON