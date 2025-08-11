Netanyahu, Trump ile Gazze İşgal Planını Görüştü

Netanyahu, Trump ile Gazze İşgal Planını Görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal planının ele alındığı belirtilerek, "İkili, savaşı sona erdirmeyi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamayı ve Hamas'ı yenilgiye uğratmayı amaçlayan İsrail'in Gazze'de kalan Hamas kalelerini ele geçirme planını görüştü" denildi. Netanyahu'nun "savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e verdiği kararlı destekten dolayı Başkan Trump'a teşekkür ettiği" ifade edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
