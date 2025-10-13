Haberler

Netanyahu, Trump'a Altın Güvercin Hediye Etti

Netanyahu, Trump'a Altın Güvercin Hediye Etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a Altın Güvercin hediye etti. Trump, Gazze'deki ateşkese ilişkin Orta Doğu ziyaretine başladı ve İsrail'de bir dizi resmi karşılama törenlerine katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkese varılmasının ardından Orta Doğu ziyaretine başladı. Trump'ı taşıyan Air Force One, TSİ 10.00 sıralarında Tel Aviv'deki Ben Gruion Havalimanı'na indi. Mısır'da Şarm El-Şehy'te bugün yapılacak zirve öncesinde Trump, havalimanında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi ve yetkililer tarafından karşılandı. Trump ve Netanyahu daha sonra İsrail Meclisi Knesset'e geçti. Trump ve Netanyahu burada ikili görüşme gerçekleştirirken Netanyahu, Trump'a Altın Güvercin hediye etti.

Trump'ın İsrail Meclisi Knesset'e hitap etmesi bekleniyor. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
