Netanyahu, Mısır'daki zirveye katılmayacak

Güncelleme:
İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılmayacağını duyurdu.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen "Barış Zirvesi" bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirveye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da davet edildiği kaydedilmişti. İlk olarak Netanyahu'nun zirveye katılacağı ifade edilirken İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından son yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılmayacağı kaydedildi. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada "Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump tarafından bugün Mısır'da düzenlenecek bir zirveye davet edildi. Başbakan, Başkan Trump'a daveti için teşekkür etti, ancak tatilin başlangıcına yakın olması nedeniyle zirveye katılamayacağını belirtti" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
