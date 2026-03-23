Netanyahu: "Herhangi bir anlaşmada hayati çıkarlarımızı koruyacağız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ABD arasındaki muhtemel anlaşma hakkında, "Herhangi bir anlaşmada hayati çıkarlarımızı koruyacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarla ilgili video mesaj yayınladı. Netanyahu, erken saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Başkan Trump, İsrail ordusu ve ABD ordusunun büyük başarılarından yararlanarak savaşın hedeflerini bir anlaşmayla gerçekleştirme fırsatı olduğuna inanıyor; hayati çıkarlarımızı güvence altına alacak bir anlaşma. Bu süreçte hem İran'a hem de Lübnan'a saldırılarımızı sürdürüyoruz. Füze programını ve nükleer programı sistematik biçimde tahrip ediyor, Hizbullah'a ağır darbeler vurmaya devam ediyoruz. Yalnızca birkaç gün önce iki nükleer bilim insanını daha etkisiz hale getirdik. Herhangi bir anlaşmada hayati çıkarlarımızı koruyacağız" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı