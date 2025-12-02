Haberler

Netanyahu: "Suriye ile bir anlaşmaya varılabilir, ancak ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile varılabilecek anlaşmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, güvenlik için silahsızlandırılmış bir tampon bölge talep etti ve ilkelerinden ödün vermeyeceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile anlaşmaya varılabileceğini, ancak ilkelerinden ödün vermeyeceklerini ifade etti. Netanyahu ayrıca Şam'dan İsrail'in işgal ettiği tampon bölgeye kadar silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulması şartını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta Suriye'ye gerçekleştirilen saldırılarda çıkan çatışmada yaralanan İsrail askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Netanyahu, yaptığı konuşmada, "Suriye'nin yapmasını beklediğimiz şey, Şam'dan (İsrail'in kontrolündeki) tampon bölgeye kadar, Hermon Dağı da dahil olmak üzere silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturmasıdır. İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için bu bölgeleri elimizde tutuyoruz ve bu bizim yükümlülüğümüzdür. Bu ilkeleri iyi niyetle ve anlayışla ele alarak Suriyelilerle de bir anlaşmaya varılması mümkündür, ancak her halükarda ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump uyarmıştı

Netanyahu'nun açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden İsrail'i Suriye'yi ve yeni yönetimi istikrarsızlaştırmaması konusunda uyarmasının ve kısa süre sonra Netanyahu ile telefon görüşmesi yapmasının ardından geldi. Trump, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki Suriye'deki gelişmelerden "çok memnun" olduğunu ifade etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.