Netanyahu'dan Genel Grev Açıklaması: 'Esirlerin Serbest Bırakılmasına Engel Oluyorlar'
Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel grevde bulunan halkı esir serbest bırakılmasına engel olmakla suçladı. Gazze'ye yönelik saldırıların uzamasından endişe eden Netanyahu, esirlerin kurtarılması için Gazze'nin tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke çapında yapılan genel greve katılanları, 'esirlerin serbest bırakılmasına engel olmakla' suçladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrailli esir yakınlarının çağrısı üzerine genel greve giden halkın Gazze'ye saldırılarının uzamasına sebep olduklarını iddia etti. Gazze kentinin işgal kararını uygulamakta ısrarcı olduklarını vurgulayan Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalması konusunda ilerleme kaydedilmesi için Gazze'nin 'tehdit olmaktan' çıkarılması gerektiğini ileri sürdü. Netanyahu, Gazze kentini işgal kararına karşı ve esir takası anlaşması yapılması talebiyle ülke çapında yapılan genel greve katılanları, 'esirlerin serbest bırakılmasına engel olmakla' suçladı.

