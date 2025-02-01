Netanyahu, ABD'ye Gidiyor: Trump ile Önemli Görüşme

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun yarın sabah ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere başkent Washington DC'ye gideceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'ye gidiyor. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun yarın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere başkent Wasgington DC'ye gideceği bildirildi. Başkanlık Ofisinin açıklamasında, "Bu tarihi görüşmede iki lider Gazze Şeridi'ni, esirleri, İran ve müttefikleriyle yaşanan çatışmaları ve diğer önemli konuları ele alacak" denildi.

Netanyahu'nun salı günü Trump ile Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor. - TEL AVİV