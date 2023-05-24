Destek kararının perde arkası! Kılıçdaroğlu'nun bir cümlesi Ümit Özdağ'ı ikna etmeye yetmiş
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında, 2. turda kameralar karşısına birlikte çıktığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını aldıklarını açıkladı. Özdağ tercihlerini neden Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandıklarını ise "Numan Bey'e sorduk 'Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz?' diye. Anlattıkları sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi ve anlaştık" sözleriyle anlattı.
Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerine kilitlenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimde hangi adayı destekleyeceği ise büyük merak konusuydu.
Günlerdir ertelenen basın toplantısında bugün Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kameralar karşısına çıkan Özdağ, pazar günü yapılacak 2. tur seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
Özdağ tercihlerini neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana değil de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandıklarını ise şu sözlerle anlattı; "Birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş ve Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz' diye sorduk. Anlattıkları sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu.
Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik."
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023