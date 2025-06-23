Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu'nu Kabul Etti

Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu'nu Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle askıya alınan uçuşlar sonrası kara sınır geçişlerinin durumu değerlendirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'yu kabul etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'yu kabul etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra İsrail ile İran arasında devam eden savaş nedeniyle askıya alınan uçuşların ardından kara sınır geçişlerinin durumu ve seyahat akışı ele alındı.

Irak ve IKBY yolcularının sınır kapılarından dönüşlerine sağlanan kolaylıklardan dolayı ilgili makamlara teşekkürlerini dile getiren Barzani, özellikle Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu ve ekibinin çabalarını özel olarak takdir ettiğini vurguladı.

Topçu, ise görüşmede Türk tarafının IKBYden gelen yolculara her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, bu sürece hazırlıklı şekilde yaklaşan IKBY'deki ilgili kurumların gösterdiği iş birliğinde övgüyle söz etti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler

Arda'dan Ancelotti'yi kızdıracak sözler
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden yeni hamle
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.