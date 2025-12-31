Haberler

AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Güncelleme:
AK Parti MKYK Üyesi Nebi Hatipoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye için belirledikleri hedeflere kararlılıkla ilerlediklerini ve millete hizmet yolunda daha büyük başarılara imza atacaklarını ifade etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni bir yıla girerken Türkiye için belirledikleri hedeflere kararlılıkla ilerlediklerini ve millete hizmet yolunda daha büyük başarılara imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

2026 yılında da milletin desteği ve güveniyle bugüne kadar elde ettikleri başarılara yenilerini ekleyerek, Türkiye'yi daha güçlü, müreffeh ve itibarlı bir geleceğe taşımak için durmaksızın çalışacaklarını vurgulayan Hatipoğlu, "Yeni yılın, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini ve her bir vatandaşımız için sağlık, huzur, bereket ve umutla dolu günler getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

