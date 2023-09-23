Nazilli Belediye Başkanı Yörük Ali Efe'yi Anma Mesajı Yayımladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yörük Ali Efe'nin vefatının 72. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yörük Ali Efe'nin vefatının 72. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatan sevgisi, kahramanlıkları ve Milli Mücadele Dönemi'ndeki fedakarlıklarıyla Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine büyük katkı sunan Efelerin efesi Yörük Ali Efemizi vefatının 72. yılında rahmetle anıyorum. Adına türküler yakılan, Milli Aydın Cephesi Komutanı, İzmir ve Aydın'ın düşman işgalinden kurtarılmasına öncülük eden efemizin ve arkadaşlarının ruhları şad olsun. Yörük Ali Efemiz TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırılmış, ismi pek çok önemli yere verilerek yaşatılmıştır. Nazilli Belediyesi Etnografya Müzemizde efemize ait fotoğraflar koruma altına alınmıştır. Henüz 16 yaşındayken Molla Ahmet Efendi'nin zeybek grubuna katılan, keskin nişancılığı ve cesaretiyle Aydın halkının bağrına bastığı efemizin kabri nur, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN