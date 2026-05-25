Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Çiftçi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, zirve için tüm güvenlik tedbirlerinin ele alındığını ve hazırlıkların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi öncesinde Bakanlığımızda güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla yapılacak zirveye ilişkin güvenlik tedbirlerini tüm yönleriyle ele aldık. Toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
