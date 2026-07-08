Erdoğan, NATO Zirvesi aile fotoğrafını imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafını imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafını imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuk liderleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile karşıladı.
Resmi karşılama töreninin ardından liderlerin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.
Baskısı alınıp çerçevelenen aile fotoğrafını sırasıyla tüm liderler imzalarken son imza, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldı.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım