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Narin sözleri tartışma yaratmıştı! AK Partili Ensarioğlu'ndan istifa sinyali

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" çıkışında bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu konuyla ilgili son kez konuştuğunu belirterek "Siyaseti bırakmayı düşünüyorum. Bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım. Benim birilerini kollama saklama şeyim olabilir mi? Bu kız artık hepimizin kızı" dedi.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin'in ölümünün ardından yaptığı "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" açıklamasıyla büyük tepki çeken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu istifa sinyali verdi.

Katıldığı yayınlarda "kim yapmış olabilir" sorusuna yanıtlar verdiğini, tahminlerini dile getirdiğini ifade eden Ensarioğlu, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamalarda Narin cinayetine dair, "Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Soruşturma aşamasında ifadeler vardı bunların hepsi konuşuldu, ifadeler mahkeme tutanaklarına geçti ve bunlar ifşa oldu. Onun ötesinde bildiğim bir şey yok" dedi.

"YALAN MI SÖYLEMEM LAZIM?"

Katledilen Narin'in yıllar öncesi vefat eden dedesi ile arkadaş olduğunun altını çizen AK Partili Ensarioğlu, "Siyasetçiyim diye yalan mı söylemem lazım" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü; "Tanıdığım bir aileyi 'tanımıyorum' mu diyeyim. 'Tanımıyorum' desem yalan söylemiş olacağım. Ailenin siyasi aidiyeti üzerinden yorumlar yapılıyor. Ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Hizbullahçı değil ama merkez sağda siyaset yapmış bir aile. Vahşi bir cinayette ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Benim ifadelerim samimi ifadeler."

"SİYASETİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını iddia eden Ensarioğlu, bunun Sözcü Televizyonu tarafından değil yurt dışından boy hesaplar ve PKK terör örgütü mensupları tarafından yapıldığını ifade ederek sözlerini sürdürdü; "Vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum. Özellikle yurt dışı kaynaklı PKK unsurlarının bu işi yayması ama sosyal medyada dolaşan bir sürü başı boş insanın da yargısız infaz yapması. Biz neden siyaset yapıyoruz? Şeref ve haysiyetimiz için. Madem bırakayım siyaseti daha iyi. Böyle bir şey olur mu? Bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım. Benim birilerini kollama saklama şeyim olabilir mi? Bu kız artık hepimizin kızı."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül sabahı 08.45'te Tavşantepe Mahallesi yakınlarındaki Eğertutmaz deresi yatağında bulundu. Narin Güran gibi İstanbul'da bir çocuğun daha kaybolduğu ortaya çıktı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun, Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti.

"BİLİP SÖYLEMEMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR ÇÜNKÜ..."

Ensarioğlu "Soruşturmada gizlilik var ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile bizim dostlarımızdır. Konu çok hassas bir düzeyde olduğu için onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz. Bir şeyi gözden kaçırmamak lazım çünkü bütün Türkiye'nin gözü bu olayda. Bu nedenle yoğun bir gözaltı durumu var. Gözaltına alınanlar arasında aile üyeleri de var ancak aile bir kişiden ibaret değil. Ailede şüpheli durumda olan yarın öbür gün netleştikten sonra suçlu durumda olan bir iki kişi varsa bile bütün aileye aynı gözle bakmak, aynı şeyi düşünmek de doğru değil.

"BİR İKİ GÜN BEKLEMEK İYİ OLACAKTIR"

Büyük bir aile ama varsa bir suç herkes suçlu değil. Bu böyle kızımızın vahşice katledilişi, aile kararıyla olacak şey değil. Muhakkak böyle bir şey yoktur ortada. Vahşetle ilgili kesin sonucu almak için bir iki gün beklemek iyi olacak. Aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin hemen hemen tüm bireylerini tanırız.Aileye karşı çok spekülasyonlar var sosyal medyada. Siyasi görüşü üzerinden sorunu ele almak istemiş kimileri bu çok çirkin bir şey. Siyaseti uzak tutmak lazım bu olaydan. Siyasetin bununla ne ilgili olabilir. Bunun üzerinden bir siyasi partiyi karalamak rant elde etmek çok çirkin şeyler.

"BU İŞİN SİYASETLE İLGİLİSİ YOK"

Ailenin Hizbullahçı olduğunu söyleyenler de var ancak aile Refah Partisi geleneğinden gelen bir aile. Geçmişte ben Doğru Yol Partisi il başkanlığı yaptığım dönemde benim yönetimimde de yer almış amcaları da var. İYİ Parti ve AK Parti'de yer almış aile üyeleri de var. Şu an AK Parti ilçe yönetiminde olan bir yeğenleri de var. Merkez sağa yakın bir aile. Aşırı uçlarda olmayan bir aile. Bunu ifade etmek de çok ayıp bir şey. Bu işi siyasetle bir ilgili yok. Bu tamamen vicdani, insani" ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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