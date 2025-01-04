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Myanmar Askeri Yönetimi 5 Bin 864 Mahkuma Af Çıkardı

Myanmar Askeri Yönetimi 5 Bin 864 Mahkuma Af Çıkardı
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Myanmar, 77. bağımsızlık günü dolayısıyla askeri yönetim tarafından 5 bin 864 mahkumu affetti. Serbest kalanlar arasında 180 yabancı mahkum bulunuyor. Aung San Suu Kyi ise aralarında yer aldığı tutuklular için af söz konusu değil.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da askeri yönetim, ülkenin 77. bağımsızlık günü dolayısıyla 5 bin 864 mahkuma af çıkardı.

Myanmar Devlet İdare Konseyi (SAC) Başkanı General Min Aung Hlaing, ülkenin 77. bağımsızlık günü dolayısıyla 5 bin 864 mahkum hakkında af kararı aldı. Af çerçevesinde serbest kalan mahkumların 180'inin yabancı olduğu belirtildi. Serbest bırakılan tutukluların tekrar suç işlemeleri halinde yeni bir cezaya ek olarak ilk cezalarının kalanını da çekmek zorunda kalacağı ifade edildi. Min Aung Hlaing ayrıca, 144 mahkumun müebbet hapis cezalarını 15 yıla çevirdi.

Myanmar'da genellikle bayramlarda ve diğer önemli günlerde toplu af çıkarılıyor.

Eski lider darbenin ardından tutuklanmıştı

Cuntanın elinde tutuklu bulunanlar arasında ülkenin eski lideri Nobel ödüllü Aung San Suu Kyi de yer alıyor. Ülkede 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de darbe yapan cunta, fiili lider Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı. Cunta yönetimi, uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan antidemokratik hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları da şiddetle bastırmış, darbe muhalifi gösterilerde çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. Darbeden sonra kurulan askeri mahkemelerde yargılanan Suu Kyi ise vatana ihanet, rüşvet ve telekomünikasyon yasasının ihlali gibi farklı suçlardan 27 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. - YANGON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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