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Mustafa Savaş İncirliova'da Mahalle Mitingi Yaptı

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Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, İncirliova ilçesinde mahalle mitingi yaptı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Savaş, Acarlar Mahallesinde vatandaşlara seslendi, 31 Mart akşamı İncirliova'da yeni bir başarı hikayesi yazacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Acarlar'a hizmet etmediğini öne süren Savaş, Çerçioğlu'nun adının yolsuzluklarla anıldığını savundu.

Savaş, Çerçioğlu'nun mahalleye meyve sebze hali yapılacağı sözünü yerine getirmediğini ifade ederek, seçilmesi halinde büyük bir hal yapacağını kaydetti.

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya da konuşmasında destek istedi.

Kaynak: AA / Politika

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