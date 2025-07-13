Mustafa Sarıgül'ün Yumurtalı Şovu Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Mustafa Sarıgül'ün Yumurtalı Şovu Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
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CHP'li Mustafa Sarıgül'ün Malatya'da asfaltta yumurta pişirme videosunun kurgu olduğu iddiası, kamera arkası görüntülerle gündeme geldi. Vatandaş, yumurtanın aslında piknik tüpünde piştiğini öne sürdü.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Malatya'da asfaltta yumurta pişirme videosunun kurgu olduğunu iddia eden bir vatandaş, çektiği kamera arkası görüntüleri ile bu duruma tepki gösterdi.

Malatya'da bugün gerçekleştirilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingi öncesi CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül tarafından paylaşılan "asfaltta yumurta pişirme" videosu, sosyal medyada gündem oldu. Sarıgül, 45 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle asfaltta yumurta piştiğini belirttiği görüntüleri, "Bu sıcakta yumurta asfaltta pişiyor. Binlerce insan bugün Malatya meydanında, gerisini siz düşünün" diyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ancak sosyal medyada kısa sürede yayılan kamera arkası görüntülerde ise olayın farklı bir boyutu ortaya çıktı. Bir vatandaş, cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde Sarıgül'ün ekibinin yumurtayı piknik tüpü üzerinde pişirdikten sonra sanki yumurtanın asfaltta pişmiş gibi paylaşım yapıldığını iddia etti.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı da konuya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesapından paylaşarak, "Bugün Malatya'da Mustafa Sarıgül'ün CHP mitingi için yaptığı ufak çaplı şovun ifşasını yapalım dedik. Her taraf yalan, her taraf sahtecilik" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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