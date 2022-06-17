Mustafa Sarıgül'ü küplere bindiren soru: Bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden video yayınlamaya devam ediyor. Sarıgül, bu sefer kendisine yöneltilen bir soru üzerine küplere bindi.

"TÜRK BAYRAĞI DİKEBİLİR MİSİNİZ?"

Sarıgül'e "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" diye soruldu. Sarıgül, soruya "Bu soruyu kınıyorum" diyerek sert çıktı.

"YARIN ATİNA'YA İNERİZ"

Sarıgül, şöyle devam etti: "Geçmişte tarihte biz bunu yaptık. Bizi mecbur bırakmasınlar, Atina'nın meydanına yarın ineriz. Konuşma."