Mustafa Sarıgül'ü küplere bindiren soru: Bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz - Haberler

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Mustafa Sarıgül'ü küplere bindiren soru: Bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisine yöneltilen "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" sorusu üzerine küplere bindi. Sarıgül, "Bu soruyu sormanı kınıyorum. Biz bunu tarihte yaptık, bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden video yayınlamaya devam ediyor. Sarıgül, bu sefer kendisine yöneltilen bir soru üzerine küplere bindi.

"TÜRK BAYRAĞI DİKEBİLİR MİSİNİZ?"

Sarıgül'e "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" diye soruldu. Sarıgül, soruya "Bu soruyu kınıyorum" diyerek sert çıktı.

"YARIN ATİNA'YA İNERİZ"

Sarıgül, şöyle devam etti: "Geçmişte tarihte biz bunu yaptık. Bizi mecbur bırakmasınlar, Atina'nın meydanına yarın ineriz. Konuşma."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Mustafa Sarıgül Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ibrahim sarı:

Helal olsun sana Mustafa bey. Oy oranının bir önemi yok. Yeter ki vatan sevdalısı ol. Bazıları gibi ruhları satılıklardan değilsin. Bazıları Tc kimliği taşıyor ama ülkeye ilk mermiyi onlar sıkacak kadar hain

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Ersan YILDIZ:

Yunan adaları alırken niye sustunuz aga

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